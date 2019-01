Malagò, bene dossier Italia per 2026

"Sono stato per tre giorni al Cio a Losanna e devo dire che il dossier per la nostra candidatura per i Giochi olimpici del 2026 è stato accolto molto positivamente". Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò dopo la seduta della giunta nazionale a Bolzano. Malagò ha sottolineato la validità della candidatura di Milano e Cortina con le gare di biathlon ad Anterselva che "ha una lunga e collaudata esperienza come località di Mondiali e Coppa del Mondo".

Il presidente del Coni ha poi annunciato che il Cio effettuerà nei primi giorni di aprile un sopralluogo nelle varie località candidate per i Giochi olimpici, così anche in Alto Adige. Malagò ha poi comunque invitato a non sottovalutare la contro candidatura di Stoccolma che - ha detto - "è solida, forte e credibile".