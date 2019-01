Dakar: tappa 8 a Walkner, Price è leader

Matthias Walkner in moto e Nasser Al-Attiyah tra le auto sono i vincitori dell'ottava tappa della Dakar, da San Juan de Marcona a Pisco, di 575 chilometri, 360 di speciale.

L'austriaco del Red Bull Ktm Factory Team ha preceduto di 45" il cileno Pablo Quintillana (Husqvarna) e di 1'13" l'australiano Toby Price (Ktm). Quarto il britannico Sam Sunderland (Ktm) a 6'21". In classifica generale ora Price precede tutti, con un vantaggio di 1'03" su Quintillana e di 6'35" su Walkner.

Ha abbandonato la gara e le speranze di diventare il primo statunitense a vincere la Dakar Ricky Brabec. Leader al termine della tappa di ieri, dopo appena 56 chilometri della speciale ha rotto il motore della sua Honda e si è dovuto ritirare, come gli era già accaduto lo scorso anno.

Con il successo di oggi Al-Attiyah (Toyota) ha rafforzato la leadership. Nella generale il principe del Qatar ha un vantaggio di 46'29" sullo spagnolo Nani Roma e di 53'30" sul francese Stephane Peterhansel.