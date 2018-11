Riforma del Coni: Malagò-Giorgetti, incontro positivo

"Accordi raggiunti assolutamente no, ma decisamente un clima molto disteso, propositivo e collaborativo, sia nei toni sia nella sostanza. Ci sono stati passi avanti, ci saranno altri incontri dopo Tokyo". Lo annuncia il presidente del Coni, Giovanni Malagò, al termine dell'incontro con i sottosegretari Giorgetti e Valente sulla riforma dello sport. Ci sono ipotesi su come declinare al meglio quello di cui si è parlato, le messe a terra. Sono molto soddisfatto", ha aggiunto Malagò, rispondendo anche a chi gli fa notare che per Valente è sbagliato parlare di soldi e cariche: "Sono assolutamente d'accordo con lui, stiamo discutendo proprio sui contenuti. Chi sta aprendo di più, il Coni o il Governo? Secondo me c'è qualcosa di reciproco. Come finirà? Speriamo bene per tutti".



"Abbiamo affrontati punti dove ci sono delle differenze, come nella logica della politica, per trovare dei compromessi non verso il basso ma verso l'alto. Se li abbiamo trovati? No, però abbiamo posto le condizioni per trovarli". Così il sottosegretario con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, a margine dell'incontro avuto con il presidente del Coni sulla riforma dello sport che riguarda il Comitato olimpico nazionale.



Valente 'Impianto è questo, poi sarà migliorato' - "Modifiche? l'impianto è questo, si andrà avanti per migliorarlo ancora di più". Lo dice il sottosegretario con delega ai rapporti con il Parlamento, Simone Valente, parlando della riforma del Coni a margine della cerimonia dei 150 anni di storia della Federginnastica al Salone d'Onore. "Ci saranno anche dei passaggi parlamentari - ha chiarito Valente - quindi il Parlamento deciderà come modificare nelle prossime settimane il testo, ma si è scelta una direzione basata su alcuni livelli internazionali che funzionano e secondo me sono anche modelli più efficaci e trasparenti soprattutto nell'utilizzo dei soldi pubblici: lo Stato ogni anno dà al Coni 420 milioni di euro e visto in passato come sono stati spesi questi soldi forse qualcosa ci sarebbe da cambiare. È il momento che quei soldi vadano veramente a chi pratica sport e ai nostri giovani".