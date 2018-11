Golf: Las Vegas, Woods-Mickelson è show

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Uno show annunciato, ancor prima che una sfida tra due grandi rivali. E' tutto pronto per il "match del secolo" - così lo ha definito la stampa americana - tra Tiger Woods e Phil Mickelson, due tra i migliori interpreti del golf mondiale negli ultimi 20 anni. Venerdì 23 novembre a Las Vegas sarà battaglia tra i campioni americani, che dopo le schermaglie di questo periodo sono passati ai complimenti a vicenda. "Woods è il più grande giocatore di tutti i tempi" l'omaggio al rivale californiano di Mikelson, che però ora vuole la rivincita. "Dopo aver perso così tanti major contro di lui - ha continuato Mickelson - questa è l'occasione giusta per rifarmi". In palio non solo la gloria ma 9 milioni di dollari di montepremi da destinare, in parte, in beneficenza. Lo spettacolo, visibile solamente in pay per view, promette scintille e "puntate". Nemmeno il tempo d'iniziare la contesa che Woods e Mickelson hanno già scommesso 200.000 dollari per chi farà registrare un birdie alla prima buca.