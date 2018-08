Alvarez nuovo re Wbo dei mediomassimi

(ANSA-AP) - ATLANTIC CITY, 5 AGO - Eleider Alvarez è il nuovo campione del mondo dei pesi mediomassimi, versione Wbo.

Nell'incontro valido per il titolo disputato all'Etess Arena di Atlantic City, il 34enne pugile colombiano ha sconfitto per ko al 7/o round il russo Sergey Kovalev. Per Alvarez si tratta del 24mo successo in carriera.