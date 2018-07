Europei pallanuoto: Spagna in finale

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - La Spagna si è qualificata per la finale dei Campionati europei di pallanuoto in corso a Barcellona battendo l'Italia 8-7 (1-1, 3-2, 1-3, 3-1). Per l'oro continentale, i padroni di casa affronteranno la Serbia, che nell'altra semifinale si è imposta 9-7 sulla Croazia, avversaria degli azzurri nella sfida per la medaglia di bronzo.