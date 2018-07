Atletica: Mondiali U20,oro azzurro 4X400

Staffetta 4x400 da sogno ai Mondiali Under 20 di Tampere, in Finlandia. Storica medaglia d'oro per Klaudio Gjetja, Andrea Romani, Alessandro Sibilio ed Edoardo Scotti, con il record italiano Juniores di 3'04"05, primato mondiale stagionale. Battuti gli Stati Uniti (3'05"26) e la Gran Bretagna (3'05"64). È il quinto oro di sempre dell'Italia ai Mondiali Under 20 in 17 edizioni, il primo per una staffetta.

Del gruppo fa parte anche il campione europeo Under 18 dei 400 metri, Lorenzo Benati, che ha corso ieri in batteria. Prima di oggi solo Ashraf Saber a Seul nel 1992 (400 hs), Andrew Howe a Grosseto nel 2004 (lungo e 200), Alessia Trost a Barcellona nel 2012 (alto), avevano conquistato il titolo mondiale Under 20. È anche la 20/a medaglia nella storia azzurra della rassegna iridata Under 20.