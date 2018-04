A Melidoni il quarto premio "Colaucci"

(ANSA) - ROMA, 25 APR - Sarà Gianni Melidoni, storico capo della redazione sportiva del Messaggero, a ricevere venerdì prossimo, 27 aprile, a Roma il premio 'Giuseppe Colalucci', giunto alla sua quarta edizione. Il riconoscimento è stato ideato dal segretario nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Guido d'Ubaldo, del Corriere dello Sport per ricordare uno dei più popolari giornalisti del mondo sportivo romano. Nelle precedenti edizioni, il premio è stato assegnato a Carlo Paris, Franco Melli, Fabrizio Roncone, Piero Mei e Fabrizio Bocca, ex capo della redazione sportiva de la Repubblica. Venerdì sarà il presidente del Coni, Giovanni Malagò a consegnare il premio a Melidoni e alla serata interverranno dirigenti, ex calciatori, personaggi del mondo dello spettacolo e giornalisti che daranno vita a un talk show sulla figura dell'avvocato Colalucci.