Basket: Nba, Houston è in caduta libera

Quinta sconfitta consecutiva, in NBA, per gli Houston Rockets di coach Mike D'Antoni, battuti a Washington dai Wizards per 121-103 dopo essere stati sotto anche di 28. Il team texano, che era stato protagonista di un fantastico avvio di campionato (14 vittorie consecutive), ora appare in caduta libera e a farlo tornare vincente non è bastato il ritorno di Chris Paul dopo lo stop di tre partite per un infortunio. Male anche gli Atlanta Hawks, a cui non sono bastati i 14 punti di Marco Belinelli per avere la meglio su Toronto, impostosi per 111-98. Bene invece i Chicago Bulls, che hanno vinto 119-107 contro gli Indiana Pacers con 32 punti di Lauri Markkanen. I Clippers, senza l'infortunato Danilo Gallinari, hanno fatto loro per 121-106 il derby di Los Angeles contro i Lakers. Decisive le performance di Blake Griffin, autore di 24 punti, e Lou Williams, che ne ha segnati 23. Infine i Charlotte Hornets del 'boss' Michael Jordan, che hanno battuto i campioni in carica dei Golden State Warriors per 111-100.