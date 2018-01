Tennis: Giappone-Italia

In vista dell'incontro di Coppa Davis fra Giappone e Italia, valido per il primo turno del World Group 2018 in programma dal 2 al 4 febbraio a Morioka, il capitano azzurro Corrado Barazzutti ha convocato Simone Bolelli, Fabio Fognini, Paolo Lorenzi e Andreas Seppi. Lo rende noto la Federtennis. Aggregato come quinto uomo Thomas Fabbiano. La squadra azzurra partirà venerdì per il Giappone. Si giocherà sul veloce indoor della Morioka Takaya Arena di Morioka, capitale della prefettura di Iwate.