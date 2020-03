Dybala e Maldini, nuovi contagi Serie A

Paulo Dybala e Paolo Maldini, il coronavirus conta nuovi contagi in Serie A. Il numero dei positivi tra i calciatori del massimo campionato annovera adesso anche l'argentino della Juventus, il direttore dell'area tecnica del Milan e anche il figlio Daniel, attaccante della Primavera rossonera. In settimana avevano annunciato di aver contratto il virus lo juventino Blaise Matuidi, il secondo tra i bianconeri dopo Rugani, e il centrocampista del Verona Mattia Zaccagni. Ora con Dybala e Maldini jr sale a quota 15 il numero dei calciatori positivi in A. La Juve ora con la Joya ne conta tre. Il triste primato resta della Sampdoria con sette contagiati, seguita dalla Fiorentina con tre.