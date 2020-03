Champions: Liverpool per rimonta, Psg ansia Mbappè

Fischio d'inizio per le gare di ritorno degli ottavi di Champions league con l'emergenza coronavirus. Domani vanno in scena le sfide tra Liverpool e Atletico Madrid e Paris Saint Germain e Borussia Dortmund con Reds e francesi con l'obiettivo di ribaltare i ko dell'andata.

Se ad Anfield Road si giocherà con il pubblico, sarà invece deserto il Parco dei Principi, per l'emergenza Covid 19. In tutti i match dovranno essere osservate le direttive Uefa: niente strette di mano tra protagonisti in linea con le raccomandazioni formulate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per ridurre al minimo la potenziale trasmissione di COVID-19.

Il duello più appetibile è quello di Anfield Road: il Liverpool schiacciasassi stenta da qualche settimana. Ha perso al Wanda e col Watford, è stato eliminato in Fa Cup, è tornato al successo sabato in rimonta col Bournemouth grazie a svarioni difensivi per i gol di Salah e Mane'. Ma Klopp non è molto tranquillo perché l'Atletico furente di Simeone, pur in una stagione di transizione, parte con l'insidioso vantaggio di 1-0. Ci vorrà il miglior Liverpool per recuperare evitando di subire gol. Match a parte, l'emergenza coronavirus tiene banco anche nella vigilia della notte di Anfield Road.

"Tutti sanno che ci sono cose più importanti del calcio. Bisogna trovare una soluzione . Non so se giocare a porte chiuse può essere d'aiuto - Le parole di Jurgen Klopp - Il problema è che se non sei allo stadio, sei in un bar. Dobbiamo avere rispetto, abbiamo famiglia, accettiamo qualsiasi decisione". L'emergenza coronavirus è un argomento non proprio gradito al tecnico tedesco che ha risposto piccato. "Noi facciamo parte della società, abbiamo una famiglia a casa. Il calcio è qualcosa di comune a tutti e così non è più un gioco. Domani dobbiamo giocare, ma spero che si decida in fretta cosa fare", ha aggiunto.

Apprensioni per il Psg, soprattutto per Mbappè, che non si è allenato nemmeno stamattina. Dopo aver saltato l'allenamento di ieri per un mal di gola, l'attaccante francese ha saltato anche la rifinitura di questa mattina. "Kylian ha l'angina. Sta provando ad allenarsi ma non è stato col gruppo negli ultimi 2 giorni. Dobbiamo aspettare, domani mattina decideremo - le parole del tecnico Tuchel a Psg Tv - Thiago? Ha svolto tutte le sedute, vedremo se giocherà o meno". Il Dortmund arriva a Parigi forte del successo ma il 2-1 e' un buon trampolino per la rimonta dei parigini che non possono fallire anche stavolta nella Champions.