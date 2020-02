La Juventus vince la Women's Cup Viareggio

La Juventus donne ha vinto la Viareggio Women's Cup 'Trofeo Ondina', organizzato dal Cgc Viareggio, vincendo 3-2 contro la Roma a Montignoso (Massa Carrara), presente in tribuna Marcello Lippi. Il primo tempo è terminato 3-0 per la Juventus con le reti messe a segno al 12' da Musolino, al 17' da Toniolo e al 36' da Bregonzi. Nella ripresa c'è stato il ritorno della Roma, che ha approfittato della stanchezza delle bianconere andando in gol al 24' con Landa e al 40' con Pacioni.(ANSA).