La finale di Supercoppa di Spagna Real-Atletico a Gedda è il fiore all'occhiello del weekend europeo.

Il derby di Madrid è la sorprendente conclusione della nuova formula della Supercoppa, in svolgimento a Gedda. Nelle semifinali il Real ha superato il Valencia mentre l'Atletico ha rimontato 3-2 il Barca, che ha protestato per tre decisioni del Var. Zidane contro Simeone alle 19 per il trofeo, con il Real che appare favorito. Per Valverde nuovo smacco, la sua panchina continua a barcollare.