Mercato: Cutrone in viola, Chiesa sul mercato

Se il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, apre per la prima volta alla cessione di Federico CHIESA, in un mercato avaro di liquidità le idee possono spesso rappresentare un utile escamotage per far felici tutti. Ecco dunque farsi strada l'idea degli scambi, con il Milan che potrebbe prestare KESSIE' ai cugini nerazzurri (avrebbero in cambio POLITANO) e girare SUSO alla Roma per avere in cambio UNDER. Giocatori di spessore ma da rilanciare dopo una stagione travagliata e che magari con un'aria nuova intorno potrebbero tornare protagonisti (rimpinguando anche le casse societarie).



Non bastasse, il club rossonero potrebbe presto privarsi anche di PIATEK, arrivato un anno fa a Milanello ma adesso sceso nelle gararchie dopo l'arrivo di Ibrahimovic: dall'Inghilterra danno per imminente il suo trasferimento a Londra, sponda Tottenham, visto il grave infortunio a Harry KANE. L'interesse degli Spurs è reale (Kane resterà fuori almeno tre mesi) ma resta da vedere se riusciranno a soddisfare le richieste del Milan che non vuole minusvalenze su un giocatore pagato 35 milioni un anno fa. La formula del prestito è già stata rigettata e il Tottenham vorrebbe tra l'altro alleggerire l'eventuale esborso inserendo qualche contropartita (WANYAMA o FOYTH). Intanto per sostituire Mattia CALDARA, ceduto all'Atalanta, arriva alla corte di Pioli il centrale danese SIMON KJAER, 30 anni.

Sull'altra sponda milanese, il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha oggi frenato sul ventilato trasferimento di Ashley YOUNG all'Inter. Problemi di infermeria e numerici potrebbero infatti far slittare l'arrivo del 34enne capitano all'Inter che intanto non perde d'occhio i grandi obiettivi come VIDAL, ERIKSEN, GIRAUD ("Se va bene a tutti, può lasciare il Chelsea", ha detto il tecnico Lampard) e lo stesso CHIESA sul quale il patron viola Commisso non ha posto veti: "Ho parlato molte volte finora sia con lui che con suo padre Enrico, i rapporti sono ottimi, se il ragazzo vorrà andare via valuteremo, ovviamente se arriveranno offerte...", ha detto Commisso che ha invece frenato su CASTROVILLI, che piace a Napoli, Inter e Roma: "Vorrei rimanesse a lungo con noi". Il club viola ha poi ufficializzato in serata l'arrivo di CUTRONE in prestito dal Wolverhampton con obbligo di riscatto.

Il ds della Roma Petrachi è sempre alla ricerca del vice Dzeko (SCAMACCA e CAPUTO del Sassuolo sono i profili seguiti, oltre i soliti PETAGNA e Mariano DIAZ) ma tutto resta vincolato all'eventuale uscita di KALINIC, finora poco propenso a lasciare Roma nonostante qualche offerta arrivatagli. Per l'estate i giallorossi non perdono di vista Dries MERTENS, in scadenza di contratto col Napoli. Napoli che intanto ha chiuso il secondo colpo: dopo DEMME, ecco LOBOTKA. Il centrocampista slovacco classe '94 sarà sabato in città per le visite mediche.

Il Parma ha ufficializzato KURTIC e pensa anche a CAPRARI, adesso alla Samp, mentre SAPONARA potrebbe andare al Lecce. C'è molta attività anche nel mercato dei difensori: se CALDARA è tornato all'Atalanta, KUMBULLA, l'albanese del Verona interessa a mezza Serie A e allo United che avrebbe pronti 15 milioni; BONIFAZI del Torino piace a Parma e Fiorentina; Juan JESUS interessa ai viola e al Bologna che segue anche IBANEZ. L'Udinese studia l'ipotesi di un ritorno Marvin ZEEGELAAR, terzino sinistro classe 1990 del Watford, mentre il Genoa sta per chiudere per Birkir Bjornason, attualmente svincolato, ed è interessato a FOFANA dell'Udinese.