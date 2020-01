Dakar: via in Arabia Saudita, primo incidente in shakedown

La Dakar che sbarca in Arabia Saudita non è ancora partita, ma già è arrivato il primo incidente. Nell'edizione che segna il ritorno nel deserto africano della corsa che partirà da Jeddah il prossimo 5 gennaio si è verificato un brutto incidente nello shakedow, una sorta di prologo spettacolo alla corsa vera e propria. ll pilota ceco Martin Kolomy del team MP-Sports ha subito un grave incidente prima dell'inizio del Dakar Rally 2020 e dovranno abbandonare la competizione. Kolomy, a bordo di una Ford F-150 Raptor, ha perso il controllo nel mezzo nello shakedown, danneggiando il veicolo e ferendosi seriamente. Per questo non potrà partecipare alla corsa.