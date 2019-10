Uefa apre indagine su Turchia, 'provocazione politica'

Un'indagine e' stata aperta ufficialmente dall'Uefa sul duplice gesto del saluto militare dei giocatori della Turchia, nel corso delle due partite di qualificazione a Euro 2020 in casa con l'Albania e a Parigi contro la Francia. Un'ispettore e' stato incaricato di indagare su "un comportamento di potenziale provocazione politica", come anticipato sabato all'ANSA da un portavoce Uefa. Non si tratta ancora di un vero e proprio deferimento, perche' il gesto dei giocatori non era evidentemente a referto degli ispettori presenti allo stadio. ++

Bulgaria deferita per i cori razzisti e i saluti nazisti contro l'Inghilterra - Cori razzisti, saluti nazisti, lancio di oggetti, fischi all'inno nazionale: sono alcuni dei capi di imputazione con i quali la Uefa ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti della Bulgaria, dopo la duplice interruzione della partita di ieri con l'Inghilterra. Anche la federazione inglese e' stata deferita per i fischi all'inno bulgaro. La data della discussione del procedimento disciplinare e' ancora da stabilire