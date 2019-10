Italia, all'estero piace la maglia verde

Mentre in Italia continua a far discutere, piace all'estero la maglia verde che la nazionale di Mancini indosserà contro la Grecia, sabato all'Olimpico, nella partita che la può qualificare a Euro 2020. Centinaia gli acquisti on line in poco più di ora, è il primo riscontro dello sponsor Figc Puma, per una divisa che i media britannici, solitamente tradizionalisti, hanno accolto con favore. "Verde sbalorditivo", scrive il Daily Mail con toni positivi; "purtroppo, come terza maglia, l'Italia non potrà indossarla all'Europeo", chiosa Sport Bible. Nei prossimi mesi saranno lanciate la seconda maglia (bianca) e la prima (ovviamente azzurra): già ieri un gruppo formato da dieci calciatori, tra i quali Chiesa, Verratti, Bonucci, Barella e Zaniolo, ha posato a Coverciano con queste divise per le foto della campagna pubblicitaria.