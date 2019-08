MotoGp: Honda Marquez in pole, Rossi secondo

Marc Marquez ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Gran Bretagna classe MotoGp sul circuito di Silverstone. Il campione del mondo della Honda ha preceduto la Yamaha di Valentino Rossi e la Ducati Pramac di Jack Miller. Settima la Ducati ufficiale di Andrea Dovizioso.

''Sono molto molto contento perche' la qualifica è diventata fondamentale per la gara''. Subito dopo aver conquistato la seconda piazza nel Gran Premio di Silverstone Valentino Rossi è al settimo cielo. ''E' stata dura - ha ammesso il pilota della Yamaha - ho dovuto ragionare se tirare o no, ho fatto un bel tempo e partire in prima fila è un gran risultato. La moto va bene e vediamo di essere pronti domani''.