Lo spagnolo Maverick Vinales ha vinto il gran premio d'Olanda, ottava prova del motomondiale. Il pilota della Yamaha ha preceduto al traguardo il leader della classifica Marc Marquez (Honda).

Terzo posto per il giovanissimo talento francese della Yamaha del team Petronas, Fabio Quartararo che era partito in pole position. Quarto posto per Andrea Dovizioso su Ducati. Caduto e ritirato dopo quattro giri Valentino Rossi.