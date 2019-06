L'Egitto batte 2-0 iL Congo e si porta in testa a punteggio pieno dopo 2 partite nel Gruppo A della Coppa D'Africa. In gol per i padroni di casa Elmohamady al 25' e Salah al 43'.

A 4 punti l'Uganda che ha pareggiato 1-1 con lo Zimbabwe. Nel gruppo B successo della Nigeria per 1-0 sulla Guinea e primo posto con 6 punti