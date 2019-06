Mercato: Cancelo saluta la Juve, Atletico su J.Felix

Il mercato aspetta la Juve e la Juve aspetta di porre, assieme al nuovo allenatore Maurizio SARRI, le basi per il mercato in entrata. Ma si tratta solo di una questione di giorni, giusto il tempo perché il tecnico prenda in mano la situazione. CANCELO è sul piede di partenza: dovrebbe giocare nel Manchester United o nel City. Ma i due club sono disposti a spendere una cinquantina di milioni per il cartellino del portoghese, arrivato a Torino per 40?

Andrea PINAMONTI, di proprietà dell'Inter, è uno dei giocatori più interessanti del panorama attuale, anche alla luce delle buone prestazioni con la maglia dell'Italia nel Mondiale Under 20. Nei giorni scorsi si era parlato di un interessamento del Porto e del Benfica, si sarebbe fatto avanti il Borussia Dortmund. Antonio Conte ammira molto l'attaccante e non è escluso che possa farlo restare in nerazzurro. Dalla Turchia fanno sapere che l'ex Atalanta, Fiorentina e Milan, Riccardo MONTOLIVO, sarebbe stato proposto ai turchi del Galatasaray. Adesso bisognerà capire le intenzioni dell'allenatore TERIM, anche lui ex rossonero.

Il Bologna ufficializza l'arrivo nel club di Walter SABATINI: sarà lui il nuovo direttore tecnico. Domani alle 14 la presentazione. La Roma, in pieno caos societario per l'addio al veleno di Francesco TOTTI, cerca di rimettere assieme i cocci, ripartendo dal mercato. Il nuovo allenatore Fonseca ha dato il via libera agli arrivi di FRED e VERETOUT, che considera idonei al proprio modulo tattico: il primo arriverebbe dallo Shakhtar, il secondo dalla Fiorentina. Veretout venne acquistato dal club viola per 7 milioni (giocava nell'Aston Villa), ma vale qualcosa di più.

Philippe COUTINHO, con ogni probabilità, lascerà il Barcellona, ma non per giocare nel Manchester United, rivale del Livepool, l'ex squadra del brasiliano. Che, invece, dovrebbe prendere la strada di Parigi per vestire la maglia del PSG. il Benfica sembra disposto a rinunciare al proprio gioiellino Joao FELIX, che in Portogallo considerano il nuovo Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riferiscono il portoghese Record e lo spagnolo Marca, il trasferimento del giocatore all'Atletico Madrid è imminente. Joao Felix ha una clausola rescissoria di 120 milioni.