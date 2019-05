Judo: portoghese in gara con cellulare in kimono, squalificato

Un inedito, e divertente anche se non per il diretto interessato, episodio è accaduto durante un combattimento del Grand Slam di judo a Baku. Sul tatami sono scesi per affrontarsi, per la categoria 81 kg, lo svedese Robin Pacek e il portoghese Anri Egutidze. Solo che quest'ultimo si era dimenticato di avere con sé, infilato nel kimono, il telefonino che gli è caduto in terra dopo appena 13'' di match. Il cellulare è stato afferrato da Pacek, anche per evitare che venisse calpestato, ma l'arbitro è stato inflessibile e, applicando il regolamento che vieta di portare con sé oggetti 'esterni' al momento dell'incontro, ha decretato la sconfitta per 'hansoku make' di Egutidze, nonostante le scene di disperazione dello smemorato lusitano.



IL VIDEO