Ligue1: il Marsiglia atteso a Strasburgo

Il big match della Ligue1 è Lione-Lilla coi padroni di casa che vincendo si porterebbero a -3 dagli ospiti che per ora sembrano sicuri del secondo posto che vale la Champions diretta. Ci vorrebbe invece una vittoria del Monaco, ancora in corsa per la salvezza, sul St.Etienne per rimettere in gioco le speranze di Marsiglia e Montpellier per il quarto posto che vale l'Europa League. Per il Psg, che non riesce a gioire per lo scudetto dopo i flop in Champions e in Coppa di Francia, passerella in casa col Nizza.

Il quadro della 35/ma giornata