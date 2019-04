Ciclismo: danese Fuglsang vince Liegi-Bastogne-Liegi

Il danese Jakob Fuglsang, 34enne portacolori dell'Astana, ha vinto per distacco l'edizione n.105 della Liegi-Bastogne-Liegi, classica in linea di 256 km. Al secondo posto, staccato di 29", si è piazzato Davide Formolo, mentre Vincenzo Nibali ha chiuso nel gruppetto arrivato alle spalle dei primi due, regolato in volata dal tedesco Maximilian Schachmann.

Fuglsang si era piazzato terzo nell'Amstel Gold Race e secondo, mercoledì scorso, nella Freccia Vallone.