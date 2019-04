Genoani per Genova, dalla curva alla città

Fondazione Genoa 1893 per celebrare il sentimento di appartenenza al club più antico d’Italia lancia Genoani per Genova (codice fiscale 01634160996). L’obiettivo è - attraverso il 5x 1000 - il finanziamento delle attività della Fondazione Genoa 1893 nella prospettiva di una rinascita della città. Tra queste: un convegno internazionale dedicato alle politiche delle Fondazioni di club quali Liverpool, Boca Juniors, Milan; iniziative dedicate a bambini ( laboratori didattici, etc.) a giovani ricercatori ( borse di studio); attività di promozione culturale ( scienze e sport) e di charity.

Lo spot intende celebrare il sentimento di appartenenza al club più antico d’Italia, professione e pratica di valori che vanno oltre il perimetro del calcio. Il trailer rielabora - in uno storyboard presentato e discusso con i tifosi - vissuti e memorie che rappresentano il sentire della comunità genoana, qui rappresentata per “tipi”: il tifoso anziano, quello più giovane, la madre di famiglia e una ragazza.