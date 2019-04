Lazio in crisi, Inzaghi cerca riscatto Coppa Italia

Tutto in novanta minuti. La Lazio riparte da San Siro, dove mercoledì sera affronterà la gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Sfida che arriva a dieci giorni di distanza dalla sconfitta con i rossoneri in campionato e la scia di polemiche che ne è seguita dopo l'esultanza provocatoria di Kessie e Bakayoko. Sale l'attesa anche dei tifosi biancocelesti, che al momento sono oltre 3.000 ad aver acquistato il tagliando e nelle prossime ore la cifra è destinata anche ad aumentare.

Una partita che racchiude in sé quasi l'intera stagione della squadra di Simone Inzaghi, visto che dopo il ko interno con il Chievo è uscita anche dalla zona Europa League. Arrivare quindi in finale significherebbe tenere aperta una seconda porta per l'Europa. La debacle interna con i clivensi, già retrocessi, ha aperto un'ampia riflessione all'interno dello spogliatoio biancoceleste. Specie per quanto riguarda l'apporto che possono ancora dare i big nelle ultime partite di questa travagliata stagione.