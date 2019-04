'Salah bombarolo', Liverpool contro tifosi Chelsea

Non solo discriminazione razziale, non solo serie A: dopo le polemiche per i cori contro i giocatori di colore, la Premier League è scossa da un altro caso, quello di 6 tifosi del Chelsea che prima della partita di Praga in Europa League cantano "Salah is a bomber", gioco di parole per dare all'attaccante egiziano del Liverpool del 'bombarolo'. Il video è diventato virale, il Chelsea ha identificato e cacciato 3 tifosi, ma il Liverpool è duro: "E' una discriminazione inaccettabile, è ora di dire basta". E domenica c'e' Liverpool-Chelsea.