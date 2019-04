Milan Udinese, Gattuso: "Squadra è viva"

"Veniamo da due risultati negativi ma il gruppo è vivo". Per sua stessa ammissione Rino Gattuso vive "le sconfitte meglio delle vittorie" e appare tranquillizzato dopo i confronti avuti con squadra e dirigenti all'indomani del ko con la Sampdoria, il secondo di fila dopo quello nel derby. "Non siamo morti, la squadra ce la sta mettendo tutta", assicura l'allenatore, ancora una volta pronto a fare mea culpa per le parole usate venerdì sul suo futuro trattato come fosse una questione in sospeso. Il calabrese non rinnega il contenuto, ma forse modi e tempi di una dichiarazione che ha fatto riemergere il rapporto non idilliaco con il dg Leonardo. "Per come è uscita quella frase, 'Ci vedremo fra due mesi', potevo anche stare zitto e non creare i problemi venuti fuori in questi giorni", ammette, decisamente più rilassato (e con un inedito ciuffo in testa), all'indomani del confronto con il brasiliano e con Paolo Maldini, in cui si è convenuto di focalizzarsi tutti sulla volata Champions.

L'allenatore medita qualche novità tattica (subito o a match in corso) con Kessie di nuovo titolare in mediana ("Al ritorno dalla nazionale davanti a tutti ha abbracciato Biglia", il retroscena citato dall'allenatore per chiudere definitivamente il caso della lite fra i due) e con Paquetà trequartista, alle spalle di Cutrone e Piatek. Gattuso si è accorto che il centravanti polacco a tratti è isolato, ma nella sua analisi pesano anche i gol subiti a inizio partita con Inter e Samp.

Probabili formazioni di Milan-Udinese.

Milan (4-3-1-2): 99 G.Donnarumma, 2 Calabria, 22 Musacchio, 13 Romagnoli, 68 Rodriguez, 14 Bakayoko, 10 Calhanoglu, 39 Paquetà, 19 Piatek, 63 Cutrone. (25 Reina, 90 A.Donnarumma, 17 Zapata, 33 Caldara, 12 Conti, 20 Abate, 93 Laxalt, 21 Biglia, 16 Bertolacci, 7 Castillejo, 8 Suso, 11 Borini). All.: Gattuso. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bakayoko, Castillejo. Indisponibili: Bonaventura.

Udinese (4-3-3): 1 Musso; 18 Ter Avest, 87 De Maio, 3 Samir 90 Zeegelaar; 6 Fofana, 11 Behrami, 38 Mandragora; 23 Pussetto, 15 Lasagna, 10 De Paul (A disp. 27 Perisan, 88 Nicolas, 4 Opoku, 24 Wilmot, 8 Badu, 13 Ingelsson, 14 Micin, 7 Okaka, 91 Teodorczyk). All. Tudor. Squalificati: Stryger Larsen, Sandro. Diffidati: Nuytinck. Indisponibili: Barak, D'Alessandro, Nuytinck Arbitro: Banti di Livorno.