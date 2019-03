Juventus crede nella rimonta, in Champions non è mai finita

L'Ajax col Real Madrid, o il Manchester United a Parigi insegnano: in Champions League non è mai finita. Lo sa bene Wojciech Szczesny, portiere della Juventus che martedì proverà a ribaltare il 2-0 per l'Atletico Madrid dell'andata. "Non vediamo l'ora di scendere in campo, ci sarà da divertirsi", assicura il numero uno polacco. Il forfait di Barzagli, che segue il ko di De Sciglio, e la squalifica di Alex Sandro non preoccupano. "Stiamo bene e crediamo nella rimonta", assicura Szczesny, che all'andata con le sue parate ha tenuto in vita le speranze bianconere. Del resto, "la forza di una squadra è l'unione, tutti i tasselli hanno la stessa importanza", sostiene Leonardo Bonucci, costretto agli straordinari nel 4-1 di ieri sera contro l'Udinese per l'infortunio di Barzagli.

"Per martedì, per LA PARTITA, avremo bisogno di tutti", afferma con quel maiuscolo a indicare quanto attesa sia la sfida contro gli spagnoli di Diego Simeone. "Crederci sempre. Avremo bisogno di tutti - scrive il difensore sui social - dentro e fuori dal campo", dove però non sembra esserci la stessa unità di intenti che, stando almeno alle parole dei giocatori, contraddistingue in questo momento lo spogliatoio bianconero.