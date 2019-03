Atp Finals Torino: Giorgetti firma decreto per 78 milioni

Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto della presidenza del Consiglio che "stanzia 78 milioni di euro per la finali Atp a Torino". Lo annuncia una nota di Palazzo Chigi, nella quale il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio si dice soddisfatto "dopo un lavoro serio e riservato" per l'esito della vicenda, anche "per esser riuscito, in extremis, come per le Olimpiadi, a garantire la candidatura italiana". La candidatura italiana a organizzare le Atp Finals a Torino costituisce "un fatto positivo per il nostro sport" ma anche "per le ricadute economiche sul territorio". Così in una nota il sottosegretario alla presidenza con delega allo sport Giancarlo Giorgetti dopo la firma, di concerto col ministro dell'Economia Tria, del provvedimento che stanzia 78 milioni per organizzare le Atp Finals nel capoluogo piemontese. Giorgetti ha espresso "soddisfazione dopo un lavoro serio e riservato" per l'esito della vicenda anche per "esser riuscito, in extremis, come per le Olimpiadi, a garantire la candidatura italiana". Il sottosegretario ha espresso anche la convinzione che gli Atp a Torino "siano un fatto positivo per il nostro sport" ma anche "per le ricadute economiche sul territorio". "Ringrazio il sottosegretario Giorgetti per aver trovato la soluzione - dice Riccardo Molinari, capogruppo della Lega a Montecitorio - dopo che tutti i gruppi parlamentari avevano appoggiato la mia proposta di legge sugli Atp. Questo è il Governo che ci piace, del SI, che ha il coraggio di pensare in grande e puntare sul ruolo internazionale del nostro Paese e del Piemonte".

Appendino, dura ma ci abbiamo creduto - "È stata dura ma Torino ci ha creduto fin dall'inizio. Ora seguiremo la vicenda con ancora più attenzione: Torino ci proverà fino all'ultimo come abbiamo fatto in queste settimane". Così, a margine della presentazione dell'iniziativa 'Fa bene', la sindaca Chiara Appendino commenta il via libera del Governo al decreto che garantisce il sostegno finanziario alla candidatura del capoluogo piemontese per le Atp Finals 2021-2025. "Stamattina sono stati firmati i decreti, quindi si è concluso l'iter iniziato ieri sera in Consiglio dei Ministri - aggiunge la sindaca Appendino -. È stata una lunga serata...". "E' un risultato di tutta la città e non solo, perché comunque il Governo ha fatto la sua parte - sottolinea - Adesso ci sono ovviamente ancora dei passaggi da fare, però sono contenta. Il messaggio di oggi - conclude - credo sia che abbiamo fatto un percorso lungo, Torino ci ha creduto fin dall'inizio e continua a crederci e anche il Governo ci ha creduto e ha fatto la sua parte".