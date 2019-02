Latte: Cagliari a S.Siro, solidarietà a pastori sardi

Il Cagliari porta a San Siro la protesta degli allevatori sul prezzo del latte. Prima di affrontare il Milan, i calciatori rossoblu hanno posato in campo con una maglietta bianca con scritto 'Solidarietà ai pastori sardi'. Ieri la squadra, in partenza per Milano, è stata fermata da un gruppo di pastori che chiedevano di non giocare per dare visibilità alla loro vertenza e in segno di solidarietà, alcuni giocatori hanno partecipato al gesto simbolo della protesta, rovesciando dei bidoni di latte. (ANSA).

