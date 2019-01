Il Real Madrid non va oltre pareggio contro il Villareal, nel recupero della 17ma giornata di Liga. Al 'Madrigal' finisce 2-2 con Santi Cazorla che prima apre (4') e poi chiude (82') dopo il momentaneo pareggio e vantaggio firmato Benzema (7') e Varane (20'). Con questo risultato, il Real sale a 30 punti al quarto posto in classifica, a -7 dal Barcellona capolista. Punticino di speranza invece per il Villarreal che aggancia l'Athletic Bilbao al terzultimo posto con 16 punti.