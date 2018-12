Schianto elicottero Leicester dovuto ad una vite allentata

Lo schianto dell'elicottero, costato la vita al presidente del Leicester e ad altre quattro persone, è stato causato dal sistema di controllo del motore di coda, disattivato per via di una vite allentata. E' questa la conclusione a cui è giunta l'Air Incident Investigation Board (Aaib), la struttura investigativa che sta indagando sull'incidente dello scorso 27 ottobre.

Secondo gli esperti l'elicottero decollato dal campo del Leicester, e sul quale il presidente Vichai Srivaddhanaprabha stava rientrando a Londra, ha perso stabilità perché il sistema di controllo del rotore di coda, ovvero lo strumento che spinge i velivoli nella direzione opposta a quella generata dal rotore principale, è finito fuori controllo. Così si spiega perché l'elicottero - come già rivelato dalla scatola nera - abbia subito un'improvvisa oscillazione a destra, una volta decollato, nella direzione opposta rispetto ai comandi del pilota.