Serie A: Sassuolo Udinese, probabili formazioni

Probabili formazioni di Torino-Genoa. Torino (3-5-2): 39 Sirigu, 5 Izzo, 33 N'Koulou, 30 Djidji, 29 De Silvestri, 23 Meité, 88 Rincon, 8 Baselli, 15 Ansaldi, 14 Iago Falque, 9 Belotti. (1 Ichazo, 25 Rosati, 3 Lyanco, 6 Soriano, 7 Lukic, 11 Zaza, 19 Damascan, 20 Edera, 21 Berenguer, 24 Moretti, 27 Parigini, 34 Aina). All.: Mazzarri. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: nessuno. Genoa (3-5-2): 97 Radu, 14 Biraschi, 19 Romero, 4 Criscito, 8 Romulo, 30 Sandro, 88 Hiljemark, 24 Bessa, 22 Lazovic, 9 Piatek, 11 Kouamè. (1 Marchetti, 25 Vodisek, 33 Lakicevic, 32 Pereira, 5 Lisandro Lopez, 44 Veloso, 19 Pandev, 15 Mazzitelli, 10 Lapadula, 45 Medeiros) All.: Juric. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bessa. Indisponibili: Spolli, Favilli. Arbitro: Mariani di Aprilia. Quote Snai: 1,73; 3,70; 5,00.

Probabili formazioni di Sassuolo-Udinese. Sassuolo (4-3-3): 47 Consigli, 21 Lirola, 2 Marlon, 31 Ferrari, 6 Rogerio, 32 Duncan, 73 Locatelli, 68 Bourabia, 25 Berardi, 30 Babacar, 34 Di Francesco. (79 Pegolo, 5 Lemos, 13 Peluso, 23 Magnani, 39 Dell'Orco, 4 Magnanelli, 12 Sensi, 9 Djuricic, 10 Matri, 29 Trotta, 99 Brignola). All.: De Zerbi. Squalificati nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Boateng, Boga, Sernicola, Adjapong. Udinese (5-3-2): 1 Musso, 18 Ter Avest, 19 Stryger Larsen, 5 Troost-Ekong, 17 Nuytinck, 7 Pezzella, 6 Fofana, 11 Behrami, 38 Mandragora, 10 De Paul, 23 Pussetto. (22 Scuffet, 88 Nicolas, 4 Opoku, 21 Pontisso, 14 Micin, 16 Machis, 72 Barak, 77 D'Alessandro, 9 Vizeu, 15 Lasagna). All.: Nicola. Squalificati: nessuno. Diffidati: Pussetto, Behrami e Fofana. Indisponibili: Badu, Ingelsson, Teodorczyk, Samir, Balic, Wague. Arbitro: Guida di Torre Annunziata. Quote Snai: 1,95; 3,45; 4,00.

Probabili formazioni di Frosinone-Cagliari. Frosinone (3-4-1-2): 57 Sportiello, 6 Goldaniga, 15 Ariaudo, 25 Capuano, 17 Zampano, 8 Maiello, 66 Chibsah, 33 Beghetto, 28 Ciano, 29 Campbell, 9 Ciofani. (91 Iacobucci, 2 Ghiglione, 3 Molinaro, 4 Vloet, 5 Gori, 10 Soddimo, 11 Perica, 23 Brighenti, 24 Cassata, 27 Salamon, 32 Krajnc, 88 Crisetig, 89 Pinamonti). All.: Longo. Squalificati: nessuno. Diffidati: Maiello. Indisponibili: Bardi, Ardaiz, Dionisi, Hallfredsson, Paganini. Cagliari (4-3-1-2): 28 Cragno, 33 Srna, 23 Ceppitelli, 56 Romagna, 20 Padoin, 4 Dessena, 6 Bradaric, 18 Barella, 21 Ionita, 10 Joao Pedro, 9 Cerri. (16 Aresti, 1 Rafael, 3 Andreolli, 19 Pisacane, 2 Pajac, 24 Faragò, 8 Cigarini, 25 Sau, 17 Farias, 30 Pavoletti). All.: Maran. Squalificati: nessuno. Diffidati: Pisacane, Barella, Ionita. Indisponibili: Lykogiannis, Castro. Arbitro: Serra di Torino. Quote Snai: 3,05; 3,25; 2,40.