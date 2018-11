Calcio: Francesco Ghirelli nuovo presidente della Lega Pro

Francesco Ghirelli è il nuovo presidente della Lega Pro: candidato unico, prende il posto di Gabriele Gravina che ricopriva la stessa carica dal dicembre 2015 e che adesso è il numero uno della Figc. Già direttore generale della Lega Pro, Ghirelli ha ricevuto il voto da 48 società aventi diritto con sette schede bianche e una nulla.



Nel corso dell'assemblea della Lega Pro sono stati eletti anche i vicepresidenti: con 39 voti Cristiana Capotondi, attrice romana laureata in scienze della comunicazione e grande appassionata di calcio, e Jacopo Tognon (37 voti), avvocato e membro del Tas. Tredici le schede bianche e due nulle sui 58 aventi diritto.

“E’ un bene aver scelto un candidato di continuità, ringrazio Francesco Ghirelli e gli auguro un futuro in questa Lega che sia radioso come lo è stato per me”. Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, commentando l’elezione del nuovo numero uno della Lega Pro, incarico ricoperto fino a poco tempo fa dallo stesso Gravina.

''Faccio gli auguri anche ai due vicepresidenti - ha proseguito Gravina - la Capotondi sarà una bellissima sorpresa, la conoscete come una bella ragazza e una brava attrice ma ha anche una testa e lo dimostrerà”.