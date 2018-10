Bessa dedica gol alla mamma, ha sconfitto il cancro

Dedica il gol alla mamma guarita dal tumore Daniel Bessa, l'autore dell'1-1 del Genoa contro la Juventus. "Ieri era il giorno internazionale del cancro al seno, sei anni fa mia mamma l'ha sconfitto e oggi era qui - ha detto il giocatore rossoblù ai microfoni di Sky -. Dedico a lei la rete". Quella di questa sera è stata la quarta rete in serie A del brasiliano naturalizzato italiano. "I bianconeri sono i più forti in Italia - osserva -. Ma noi siamo un gruppo molto unito e lo abbiamo dimostrato. Ho esultato con Carlo Borzone, è un modo per coinvolgere tutta la società. La Juve è più forte in ogni reparto, devi metterci grinta e ogni cosa. Il pari è molto buono per noi".