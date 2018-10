Serie A: Sampdoria Sassuolo, le probabili formazioni

Il rientrate Saponara si candida per una maglia da titolare nella sfida di lunedì sera al Ferraris con il Sassuolo. Il centrocampista della Sampdoria ha recuperato dopo l'infortunio muscolare che lo aveva tenuto fermo dallo scorso inizio di settembre. Potrebbe scendere in campo lui come trequartista con Caprari pronto magari a dargli il cambio nel corso della partita. A centrocampo sicura la presenza di Ekdal in cabina di regia mentre c'è il ballottaggio tra Linetty e Jankto. Intanto sono rientrati a Bogliasco i giocatori impegnati nei giorni scorsi con le rispettive nazionali L'assenza per squalifica di Rogerio e per infortunio del suo naturale sostituto, Peluso, complica un po' le cose a De Zerbi che cerca una soluzione per la fascia sinistra. In un ipotetico 4-3-3 potrebbe essere l'occasione per Adjapong in linea con Lirola, Ferrari e Magnani. A centrocampo non è sicuro il recupero di Duncan, assente per infortunio da alcune settimane. Potrebbe essere tra i convocati, mentre dovrebbero trovare una maglia da titolare Sensi, Magnanelli e Bourabia. In attacco, con Berardi e Boateng sicuri, Djuricic è favorito su Di Francesco.

Sampdoria (4-3-1-2): 1 Audero, 24 Bereszynski, 3 Andersen, 26 Tonelli, 29 Murru, 14 Jankto, 6 Ekdal, 10 Praet, 5 Saponara, 92 Defrel, 27 Quagliarella (33 Rafael, 2 Belec, 15 Colley, 7 Sala, 22 Tavares, 8 Barreto, 25 Alex Ferrari, 4 Vieira, 16 Linetty, 9 Caprari, 99 Kownacki). All.: Giampaolo. Squalificati: nessuno Diffidati: nessuno Indisponibili: Regini.

Sassuolo (4-3-3): 47 Consigli, 21 Lirola, 23 Magnani, 31 Ferrari, 98 Adjapong, 12 Sensi, 4 Magnanelli, 68 Bourabaia, 25 Berardi, 27 Boateng, 9 Djuricic. (79 Pegolo, 17 Sernicola, 5 Lemos, 39 Dell'Orco, 32 Duncan, 73 Locatelli, 10 Matri, 20 Boga, 30 Babacar, 34 Di Francesco). All.: De Zerbi. Squalificati: Rogerio. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Peluso. Arbitro: Fourneau di Roma Quote Snai: 2,15 3,40 3,35.