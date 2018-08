Mercato senza botti ma il Toro abbraccia Zaza

La caccia ai colpi last minute si conclude senza botti. Mercato già chiuso per tutte le big, che si sono limitate ad alcuni affari minori in uscita. Protagonista dell'ultima giornata è stato così il Torino, che ha chiuso per ZAZA (prestito con obbligo di riscatto dal Valencia), DJIDJI (prestito dal Nantes) e SORIANO (prestito oneroso con diritto di riscatto dal Villarreal), dopo aver ceduto ACQUAH all'Empoli (che ha preso SALIH UCAN dal Fenerbahce). Tra le big, il Milan ha ufficializzato gli arrivi di LAXALT dal Genoa e CASTILLEJO dal Villarreal, salutando invece VERGARA (Cagliari, poi girato in prestito all'Olbia), GABRIEL (Perugia), BACCA (Villarreal) e LAPADULA (Genoa).

La Juventus ha rescisso il contratto con MARCHISIO, che ha offerte dalla MLS. In casa Inter, aspettando novità sul fronte JOAO MARIO (cedibile all'estero fino al 31 agosto), ceduti in prestito i giovani EMMERS (Cremonese) e PINAMONTI (Frosinone), mentre KARAMOH rimarrà in nerazzurro dopo aver rifiutato le avances del Parma. I gialloblu si sono consolati con DEIOLA, in arrivo dal Cagliari.

Il Napoli ha chiuso invece per il terzo portiere della sessione estiva, con OSPINA (prestito dall'Arsenal) che si aggiunge a Karnezis e Meret. Lascia i partenopei invece il difensore TONELLI, in prestito con diritto di riscatto alla Sampdoria: i doriani hanno anche chiuso in prestito per SAPONARA dalla Fiorentina. L'ultima giornata ha regalato sorprese soprattutto in provincia. GERVINHO torna in Italia, al Parma, dopo l'esperienza in Cina, mentre il Frosinone, oltre a Pinamonti, CASSATA (Sassuolo), ARDAIZ (Chiasso) e CAPUANO (Crotone) si è assicurato il costaricano CAMPBELL dall'Arsenal.

Figlio d'arte per il Chievo, che ha ufficializzato l'arrivo di Mauro BURRUCHAGA, figlio di Jorge, campione del mondo con l'Argentina nel 1986. Negli ultimi minuti il Cagliari ha trovato l'accordo con il Liverpool per Ragnar KLAVAN, mentre la Spal ha preso MISSIROLI dal Sassuolo. L'Udinese infine ha portato in Italia il difensore EKONG (Bursaspor), protagonista con la Nigeria agli ultimi Mondiali.

In Serie B, colpo DI GENNARO per la Salernitana, mentre l'affare CLEMENZA (Juventus) ha agitato le acque all'Hotel Melià di Milano. "Non si fa così", ha urlato Rino Foschi, ds del Palermo, verso il dirigente della Juventus Cherubini: all'ultimo è infatti saltata la trattativa per portare in Sicilia il giocatore, poi passato al Padova.