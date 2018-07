Peter Sagan ha vinto la 13/a tappa del Tour de France, la Bourg d'Oisans-Valence di 169,5 km. Il portacolori della Bora-Hansgrohe ha superato in volata Kristoff e Demare. Geraint Thomas ha mantenuto la maglia gialla di leader. Per il campione del mondo si tratta della terza vittoria in questa edizione del Tour.