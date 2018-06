Inter Roma e Juve, ecco le regine del mercato

L'Inter non si ferma: WILLIAM CARVALHO dello Sporting Lisbona ed il brasiliano MALCOM del Bordeaux sono altri due nomi appuntati nell'agenda dei dirigenti nerazzurri molto attivi in questa prima parte del calciomercato. In attesa di luglio, quando sarà definito l'acquisto di Nainggolan, in casa nerazzurra si lavora sulle cessioni ma anche e soprattutto sugli acquisti da mettere a disposizione di Luciano Spalletti. Molto attiva anche la Roma: ora nel mirino del ds Monchi c'è William BIANDA del Lens. Il difensore francese è pronto a firmare un contratto di 5 anni. Operazione da 4 milioni di euro. Ma non solo: nel mirino dei giallorossi c'è anche Mateo Kovacic. L'attaccante croato del real Madrid in una intervista a marca ha detto chiaramente che vuol giocare con continuità e quindi è pronto a cambiare casacca.

La Roma segue con attenzione, come la Juventus che in attesa di capire se davvero Miralem PJANIC andrà a Barcellona, dove sarebbe stato avvistato ieri, è sulle tracce dell'uruguaiano dell'Atletico Madrid Diego GODIN in caso dell'addio di BENATIA. I bianconeri poi seguono con attenzione il giovanissimo Matthijs DE LIGT, 18enne dell'Ajax che però ha una valutazione che si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Vista la discrepanza tra offerta cinese e richiesta partenopea Marek HAMSIK si appresta a vivere la 12/a stagione con la maglia del Napoli, a meno di sorprese dell'ultim'ora.

Intanto la settimana prossima dovrebbe essere quella del trasferimento di JORGINHO al Manchester City. Il giocatore è d'accordo da tempo con il club inglese, manca solo quello tra le due società che potrebbe concretizzarsi la prossima settimana.

In casa Napoli si lavora poi ad un possibile scambio con la Sampdoria: in blucerchiato andrebbero Marko ROG ed il portoghese Mario RUI mentre all'ombra del Vesuvio potrebbero sbarcare BERESZYNSKI e PRAET.

Mentre i legali di Roman Abramovich studiano le possibilità per richiedere un risarcimento ad Antonio CONTE per la svalutazione di Costa la scorsa stagione, nei prossimi giorni il Chelsea, una volta risolto il contratto con il tecnico pugliese, potrebbe finalmente arrivare l'annuncio di Maurizio SARRI (con Gianfranco ZOLA come vice). Ai dettagli il trasferimento di Felipe ANDERSON al West Ham. Nelle casse della Lazio entreranno circa 40 milioni di euro. Mancano solo le firme.