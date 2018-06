Mercato: Roma, Alisson in stand by. Inter prima cessioni

In attesa di sfidarsi in campionato, Juventus e Inter movimentano il mercato, che va avanti anche se i Mondiali hanno rallentato qualche trattativa. In casa nerazzurra si lavora alle uscite, per garantire plusvalenze entro il 30 giugno, poi da luglio ci si dedicherà agli acquisti, e gli obiettivi sono sempre NAINGGOLAN della Roma e DEMBELE' del Tottenham. Prima però bisogna vendere e dopo i cinque milioni di plusvalenza garantiti dal riscatto di KONDOGBIA da parte del Valencia e il milione del riscatto di BARDI da parte del Frosinone dopo la promozione in A. Adesso l'Inter deve perfezionare l'intesa con il Genoa per la cessione di VALIETTI e RADU che può fruttare 12 milioni. Il d.s. Ausilio è al lavoro anche per sbloccare l'affare NAGATOMO con il Galatasaray. Per EDER c'è stato un contatto con il Villarreal, ma c'è anche l'ipotesi di un ritorno alla Sampdoria se si riduce l'ingaggio.



Pensa alle cessioni anche la Juventus, con MANDRAGORA cercato da Monaco e Genoa, club quest'ultimo in cui ha già giocato. Il centrocampista chiamato da Mancini in azzurro preferirebbe la soluzione del Principato. STURARO ha invece estimatori in Inghilterra (West Ham, che punta anche al laziale FELIPE ANDERSON, Leicester e Newcastle), mentre per CERRI, in questa stagione 'appoggiato' al Perugia, c'è sempre l'interessamento dell'Eintracht Francoforte, disposto ad acquistare l'attaccante a titolo definitivo per una cifra tra i 12 e i 15 milioni. Potrebbe partire anche PJACA, che in bianconero rischia di non trovare spazio. Piace alla FIORENTINA, ma la dirigenza juventina preferirebbe utilizzarlo come pedina di scambio per arrivare a CANCELO del Valencia o MILINKOVIC SAVIC della Lazio, autentico sogno di mercato dei campioni d'Italia, che non vogliono pagare i 150 milioni di euro richiesti da Lotito e cerca quindi di 'abbattere' la cifra inserendo una contropartita tecnica, ovvero il croato e RUGANI.



La Roma sembra aver messo in stand by la questione ALISSON, perché il brasiliano vuole pensare solo al Mondiale e il Real Madrid non ha ancora alzato l'offerta di 60 milioni. In casa giallorossa si pensa anche al possibile acquisto di PASTORE, che ha il contratto in scadenza al Psg tra un anno. A Parigi 'el Flaco' guadagna 6 milioni all'anno, ma a Trigoria sono convinti che per un quadriennale in giallorosso accetterebbe di ridurselo a 4 annui, il massimo che la Roma vuole pagare in materia di ingaggi. Il giovane ANTONUCCI dovrebbe andare al Sassuolo, che ha chiesto anche RICCARDI che però è stato dichiarato incedibile. CAPRADOSSI dovrebbe invece andare allo Spezia mentre il Porto ha chiesto VERDE, che in questo campionato ha giocato a Verona. Per la porta, se parte Alisson, rimane in pole il 21enne MERET, portiere dell'Udinese valutato 20 milioni di euro.

Il Napoli è ancora alle prese con la questione HAMSIK, attirato dalla Cina, e ha fatto un'offerta al Psg per AREOLA. L'Espanyol ha chiesto il portiere DRAGOWSKI alla Fiorentina, mentre l'Empoli ha annunciato di aver raggiunto l'accordo con gli svedesi dell'Örgryte per il trasferimento in Italia, a titolo definitivo, di ADAN SAID, attaccante 18enne. Colpo del Cagliari, che metterà sotto contratto il croato SRNA, per anni capitano dello Shakhtar Donetsk.