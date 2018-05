Da Conte a Sarri, terremoto panchine Europa

L'addio di Zinedine Zidane alla panchina del Real sconvolge il mercato degli allenatori. C'è già chi dice che Carletto Ancelotti forse si sia già pentito di aver detto sì al Napoli, perché per quanto al presidente 'galattico' Florentino Perez non piacciano i cavalli di ritorno per lui avrebbe fatto un'eccezione. Ma ormai non sarà così, quindi torna attualissima la predilezione che lo stesso Perez ha manifestato in più di un'occasione per Mauricio Pochettino. L'argentino 'nocchiero' del Tottenham è da tempo nel mirino del Real, ma proprio di recente ha rinnovato fino al 2023 il contratto che lo lega al Tottenham. Ora c'è chi dice che nel nuovo accordo ci sia una clausola che gli permette di liberarsi in caso di chiamata del Real Madrid e si capirà presto se questa 'voce' sia vera. Infatti non c'è dubbio che Perez punterà su di lui come prima scelta.



Ma al club 13 volte campione d'Europa piace anche Massimiliano Allegri, che però a sua volta ha annunciato la decisione di rimanere alla Juventus: infatti, sta già progettando con la dirigenza i nuovi acquisti per tentare di vincere l'ottavo scudetto consecutivo. Ma il Real esercita su di lui un fascino particolare, quindi non si possono escludere a priori clamorose sorprese. Più fattibile sarebbe l'ingaggio di Antonio Conte, in uscita dal Chelsea: la prospettiva di sedersi sulla panchina 'merengue' forse potrebbe anche ammorbidirne la posizione nella querelle con i Blues a proposito della sua liquidazione. Intanto a Londra cercano un sostituto dell'ex ct azzurro, e il nome di Maurizio Sarri è sempre in pole position nonostante il nodo della clausola di 8 milioni di euro da pagare a De Laurentiis. Ma la possibilità di dare giocatori al Napoli, come quel David Luiz che ad Ancelotti piace, potrebbe 'addolcire' la determinazione dell'uomo che, tuttora, tiene in pugno Sarri. Per il Chelsea è in corsa anche Luis Enrique, che però ha chiesto un ingaggio da 12 milioni di sterline annui, e per questo è attualmente in 'stand by'. Il suo nome è invece improponibile per il Real Madrid (anche se ci ha giocato) perché troppo legato a quello del Barcellona. Impossibile anche arrivare ad Unai Emery perché ha firmato per l'Arsenal.



In ogni caso quando si parla di panchina del Real Madrid bisogna sempre tenere presente un altro nome, quello del ct della Germania Joachim Loew, già in passato accostato al club campione del mondo. Anche lui ha rinnovato di recente, fino al 2022, ma i media spagnoli fanno già il suo nome, come quelli di Jurgen Klopp e Arsene Wenger, perché l'eventuale chiamata dal Real, che lo segue fin dal 2006, potrebbe indurlo a chiedere di essere 'liberato'.