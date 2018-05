Bundesliga: testa a testa Hoffenheim-Leverkusen

Si chiuderà all'ultima giornata la corsa in Bundesliga per Champions ed Europa League. Alle spalle dei campioni del Bayern Monaco, corsari anche a Colonia, vince solo lo Schalke sul campo dell'Augusta. Cadono invece il Dortmund, espugnato dal Magonza, e l'Hoffenheim a Stoccarda. Pareggio invece a Brema per il Leverkusen. Risultati che danno ancora speranza di rientrare a Lipsia e Francoforte, entrambe vittoriose. In classifica quindi lo Schalke è secondo a 60 punti, seguito dal Dortmund (55) e dall'Hoffenheim e il Leverkusen appaiati a 52 punti entrambi in corsa per il quarto posto Champions. Sesto il Lipsia (50 punti) a solo +1 dal Francoforte.

