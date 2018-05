Giro: Bar Refaeli in italiano, corsa rosa "un amore infinito"

"Sono felice di essere qui, oggi, come madrina del Giro d'Italia di ciclismo, che anche per me è un 'amore infinitoooo'". Bar Refaeli ha così aperto il rendez vous della 101/a edizione della corsa rosa, organizzata da Rcs Sport. Ha parlato in uno stentato ma assolutamente comprensibile italiano, la splendida top model dagli occhi di ghiaccio, ex moglie di Arik Weinstein ed ex compagna di Leonardo Di Caprio. E' stata scelta come madrina delle tappe israeliane del Giro. E' stata lei a portare sul palco il trofeo 'Senza fine', che verrà assegnato domenica 27 maggio ai Fori Imperiali di Roma al vincitore della classifica generale. La Refaeli, dopo la breve parentesi israeliana, passerà il testimone alla trentina Alice Rachele Arlanch.