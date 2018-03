Sci: da Goggia Brignone, stagione Italia è donna

E' un bilancio decisamente positivo, quello dello sci azzurro nella stagione 2017/2018. Ma è vero soprattutto che lo sci italiano è sempre più donna. E ha i volti allegri, determinati, sorridenti, di Sofia Goggia e Federica Brignone. I podi azzurri sono stati 26, ma solo cinque al maschile. E le vittorie sette, ma solo una conquistata dagli uomini, con Dominik Paris; il resto è tutto della coppia formata da Goggia-Brignone.

Goggia è stata senza dubbio la numero 1 con l'oro olimpico in velocità e in più tre delle sette vittorie azzurre, quattro dei 10 secondi posti e due dei nove terzi posti. Come dire ben nove dei 26 podi italiani della stagione appena inclusa sono stati suoi. In più Sofia - famosa per il suo coraggio in gara - ha ormai un talento tanto chiaro, polivalente e riconosciuto da poter puntare addirittura alla Coppa del mondo. Quest'anno ha chiuso al quarto posto con 958 punti.

Poi, c'è Fede Brignone, bronzo olimpico in gigante e tre vittorie in Coppa del mondo, oltre a un secondo e due terzi posti, anche lei con grandi doti di polivalenza. Ma quel che colpisce nella squadra donne italiane è la varietà delle atlete capaci di eccellere, andando a podio: Manuela Moelgg con tre terzi posti e, malgrado ciò ha deciso di ritirarsi, carriera chiusa, e poi Nadia Fanchini, Marta Bassino, Irene Curtoni e Johanna Schnarf. Il punto dolente della squadra, ormai da troppi anni, resta lo slalom sedile, mentre gigante e discipline veloci sono ormai punti di eccellenza. Proprio nelle discipline veloci - ma ancor più in quelle tecniche di gigante e speciale - hanno reso meno del previsto i ragazzi azzurri con la sola vittoria di Dominik Paris a Bormio, il suo secondo posto a Garmisch e il 2/o di Innerhofer ad Aare.

Resta la - modesta - consolazione della Coppa del mondo di combinata vinta da Peter Fill che, però, si assegna con sole due gare e che probabilmente in futuro verrà cancellata dal programma di Coppa del mondo.



Ecco tutti i 26 podi azzurri della stagione 2017/18:

1° Sofia Goggia - SG femminile Are (Sve) - 15/03/18

1° Federica Brignone - AC femminile Crans Montana (Sui) - 04/03/18

1° Sofia Goggia - DH femminile Cortina (Ita) - 19/01/18

1° Sofia Goggia - DH femminile Bad Kleinkirchheim (Aut) - 14/01/18

1° Federica Brignone - SG femminile Bad Kleinkirchheim (Aut) - 13/01/18

1° Federica Brignone - GS femminile Lienz (Aut) - 29/12/17

1° Dominik Paris - DH maschile Bormio (Ita) - 28/12/17

2° Christof Innerhofer - SG maschile Are (Sve) - 15/03/18

2° Sofia Goggia - DH femminile Are (Sve) - 14/03/18

2° Sofia Goggia - DH femminile Garmisch (Ger) - 04/02/18

2° Sofia Goggia - DH femminile Garmisch (Ger) - 03/02/18

2° Dominik Paris - DH maschile Garmisch-Partenkirchen (Ger) - 27/01/18

2° Marta Bassino - AC femminile Lenzerheide (Sui) - 26/01/18

2° Johanna Schnarf - SG femminile Cortina (Ita) - 21/01/18

2° Federica Brignone- DH femminile Bad Kleinkirchheim (Aut) - 14/01/18

2° Peter Fill - AC maschile Bormio (Ita) - 29/12/17

2° Sofia Goggia - SG femminile Val d'Isere (Fra) - 16/12/17

3° Federica Brignone - GS femminile Kronplatz (Ita) - 23/01/18

3° Nadia Fanchini - DH femminile Bad Kleinkirchheim (Aut) - 14/01/18

3° Peter Fill - AC maschile Wengen (Svi) - 12/01/18

3° Sofia Goggia - GS femminile Kranjska Gora (Slo) - 06/01/18

3° Irene Curtoni - PSL femminile Courchevel (Fra) - 20/12/17

3° Manuela Moelgg - GS femminile Courchevel (Fra) - 19/12/17

3° Sofia Goggia - SG femminile Val d'Isere (Fra) - 17/12/17

3° Manuela Moelgg - GS femminile Killington (Usa) - 25/11/17

3° Manuela Moelgg - GS femminile Soelden (Aut) - 28/10/17

Nella classifica per nazioni l'Italia ha chiuso al terzo posto in 6.682 punti, contro i 10.725 di Austria e gli 8.441 della Svizzera.