Serie A: Atalanta Napoli. Koulibaly: "A Bergamo con grande fiducia"

(ANSA) - NAPOLI, 18 GEN - "Andiamo a Bergamo con grande fiducia. Sappiamo che dobbiamo vincere per rimanere in testa".

Lo ha detto Kalidou Koulibaly nell'avvicinamento alla sfida del Napoli all'Atalanta. Il difensore senegalese non nasconde le ambizioni scudetto del Napoli: "Siamo consapevoli di poter fare qualcosa di grande, ma la strada è ancora lunghissima. Ci sono ancora 18 partite, noi pensiamone una per una. Daremo tutto fino alla fine. La strada è ancora lunga, tutti possono fare bene anche se Inter e Roma sono dietro. Poi qui a Napoli tutti ci dicono che dobbiamo vivere una festa scudetto, anche il portiere di casa mia me lo ripete sempre".

Tornando all'Atalanta, Koulibaly ricorda che "è una squadra forte, che gioca bene nel suo sistema di gioco e col 3-5-2 ci mette in difficoltà. Sappiamo però cosa dobbiamo fare, quindi andremo lì per vincere, consapevoli di cosa ci troveremo di fronte. Vogliamo questi tre importantissimi punti".