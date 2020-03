Opposizioni, per il decreto di aprile anche un nostro relatore

Gli ordini del giorno con le richieste delle opposizioni "siano vincolanti e il decreto di aprile abbia un doppio relatore, uno di maggioranza e uno di opposizione, per garantire un percorso comune". In base a quanto si apprende, sarebbero state queste alcune delle richieste 'tecniche' delle opposizioni, formulate nel corso della riunione della cabina di regia con il governo, per fare in modo che le loro richieste vengano recepite nel nuovo decreto per gli interventi sul coronavirus.

Tutti gli esponenti di opposizione hanno poi chiesto che la somma da stanziare con il decreto di aprile sia di molto superiore ai 25 miliardi di euro annunciati dal premier Giuseppe Conte.