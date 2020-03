Meloni: 'L' Ue è inconsistente, a tratti cattiva'

"Un'Europa così è destinata a non esistere domani. L'Europa adesso decide se deve avere un futuro. Purtroppo, fin qui non siamo andati bene. Anche nell'emergenza coronavirus. L'Europa ha tirato fuori tutta la sua drammatica inconsistenza, a tratti la cattiveria di alcuni". Lo ha detto la leader di Fdi, Giorgia Meloni, in una diretta Facebook in cui ha commentato la decisione presa ieri dal Consilgo europeo di rinviare di almeno due settimane la decisione sugli strumenti economici da adottare per far fronte alla crisi dettata dal Coronavirus.