Meloni, sul Mes governo alzi la testa

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - "La Germania vuole imporci il MES. La Merkel ha appena fatto sapere che non è disposta a concedere l'accesso al Fondo "ammazza Stati" senza condizionalità, svelando - qualora ce ne fosse bisogno - qual è il vero piano della Germania: approfittare dell'emergenza coronavirus per commissariare l'Italia, imporre il rigore tedesco alla nostra economia ed espropriare le sue aziende e i suoi asset strategici. L'emergenza Covid-19 sta mostrando a tutto il mondo il vero volto della UE a trazione tedesca. Spero che sia chiaro il messaggio a tutti gli europeisti di casa nostra: è ora che prendano definitivamente atto anche loro della situazione. A questo punto non rimane che andare all'Eurogruppo e pretendere immediatamente la restituzione dei soldi che l'Italia ha versato al MES. Abbiamo un'emergenza sanitaria e una crisi economica da affrontare: il Governo italiano alzi la testa e risponda oggi stesso alla cancelliera tedesca". È quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.